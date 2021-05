Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez prépare la succession de Zidane depuis des mois !

Publié le 18 mai 2021 à 0h30 par A.C.

Zinedine Zidane, sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin 2022, devrait changer de club à la fin de la saison.

En Espagne, mais surtout en Italie, on commence s’enthousiasmer autour de l’avenir de Zinedine Zidane. Comme en 2018, le Français pourrait en effet claquer la porte et la Juventus l’attendrait les bras ouverts, alors que Sky Sport Italia a révélé le départ prochain d’Andrea Pirlo. Pour le remplacer, le Real Madrid semble miser sur plusieurs pistes avec Joachim Löw, Massimiliano Allegri et Raul. Les deux dernières semblent toutefois être les plus concrètes, avec un accord qui aurait déjà été trouvé pour l’Italien selon Sky .

Un contrat de deux ans pour Allegri

D’après les informations de Nicolo Schira, le premier choix du Real Madrid serait bel et bien Massimiliano Allegri. Le journaliste italien révèle que les négociations entre Florentino Pérez et l’ancien de la Juventus dureraient depuis deux mois, avec un accord concernant un contrat de deux ans qui aurait finalement été trouvé. Allegri n’attendrait plus que le départ de Zinedine Zidane, pour poser ses valises à Madrid.