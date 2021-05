Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Tout est encore possible pour Zidane !

Publié le 17 mai 2021 à 11h30 par A.C.

Un départ de Zinedine Zidane semble se dessiner du côté du Real Madrid, mais beaucoup de choses pourraient encore se passer en cette fin de saison.

On ne parle plus que de ça à Madrid. Alors qu’un titre de champion d’Espagne est toujours envisageable pour le Real Madrid lors de la dernière journée de Liga, l’avenir de Zinedine Zidane fait débat. Tout comme en 2018, lorsqu’il claqua la porte après une troisième Ligue des Champions consécutive, le Français aurait en effet l’intention de quitter son poste à la fin de la saison. Et la bombe lâchée par Onda Cero tout récemment n’a pas calmé les choses ! D’après le média espagnol, Zidane aurait déjà annoncé son départ à l’ensemble de ses joueurs, ne voulant pas les prendre par surprise. Une information démentie par le principal concerné. « Comment puis-je dire aux joueurs que je pars maintenant ? Nous jouons pour notre vie dans cette Liga et je vais dire que je pars ? » a lancé le coach du Real Madrid, après la victoire sur l’Athletic Bilbao (1-0). « Vous pouvez dire ce que vous voulez à l'extérieur. Je ne dirai jamais ça à mes joueurs ». En même temps pourtant, Sky Sports a annoncé que Florentino Pérez aurait trouvé un terrain d’entente avec Massimiliano Allegri, déjà proche du Real Madrid en 2018...

« J'ai vu qu'il y a une info, comme quoi l'entraîneur nous aurait annoncé son départ l'autre jour... »

Face à tout cela, Zinedine Zidane peut compter sur le soutien de ses joueurs. Toujours en marge de la victoire sur l’Athletic Bilbao dimanche soir, Nacho a rebondit sur l’information de Onda Cero . « J'ai vu qu'il y a une info qui est sortie, comme quoi l'entraîneur nous aurait annoncé son départ l'autre jour... » a expliqué le défenseur du Real Madrid, d’après Mundo Deportivo . « Je crois qu'il lui reste encore une année de contrat et qu'il est content d'être ici avec nous, comme il le dit toujours. C'est une décision qu'il prendra avec le club, mais pour le moment, on n'en sait rien ». Effectivement, le contrat de Zidane va jusqu’en juin 2022 et pour le moment, aucune véritable piste d’avenir ne semble se présenter, avec les doutes de la Juventus et Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France.

C’est le silence total autour de Zidane