Mercato - PSG : Pochettino prêt à s’attaquer à l’un de ses anciens protégés ?

A la recherche d’un arrière droit pour le PSG cet été, Mauricio Pochettino pourrait se tourner vers l’un de ses anciens protégés à Tottenham.

Cet été, l’un des gros chantiers du PSG concernera le poste d’arrière droit. En effet, alors qu’Alessandro Florenzi a été prêté par l’AS Rome, il ne sera pas conservé. Déçu par l’Italien, le club de la capitale serait donc en quête d’un nouveau joueur pour occuper cette position et plusieurs noms sont déjà apparus dans les médias à l’instar d’Emerson, Hector Bellerin, mais aussi et surtout Serge Aurier. Ancien joueur du PSG, désormais à Tottenham, l’Ivoirien, qui connait très bien Mauricio Pochettino pour avoir évolué sous ses ordres chez les Spurs, pourrait donc être l’heureux élu. A moins qu’une autre option ne soit privilégiée…

Un intérêt pour Trippier ?