Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Galtier vers un gros club étranger ?

Publié le 17 mai 2021 à 10h47 par La rédaction mis à jour le 17 mai 2021 à 10h48

Annoncé avec insistance sur le départ au LOSC, Christophe Galtier pourrait finalement atterrir sur le banc de Naples où un gros contrat l’attend.