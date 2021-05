Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un nouveau profil étudié pour succéder à Zidane ?

Publié le 17 mai 2021 à 15h00 par A.C.

Après Massimiliano Allegri, Raul ou encore Joachim Löw, Florentino Pérez semble avoir une nouvelle piste pour remplacer Zinedine Zidane au real Madrid.

Le Real Madrid pourrait changer d’entraineur la saison prochaine. De plus en plus de médias s’accordent pour dire que Zinedine Zidane aurait une véritable réflexion sur son avenir, en ce moment. Son contrat court jusqu’en juin 2022, mais il pourrait claquer la porte, notamment à cause de tension avec ses dirigeants à en croire Le Parisien . Pour le remplacer, on parle surtout de Massimiliano Allegri, qui après deux années loin des terrains semble déterminé à retrouver un club de haut niveau. Sky Sports annonce même un accord déjà trouvé entre l’ancien de la Juventus et Florentino Pérez, président du Real Madrid.

Le Real Madrid surveille Conte