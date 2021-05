Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Real Madrid, Juventus... Zidane prêt à prendre tout le monde court ?

Publié le 17 mai 2021 à 11h00 par A.C.

Annoncé tout proche d’un départ du Real Madrid, Zinedine Zidane pourrait directement rebondir à la Juventus la saison prochaine... à moins qu’il ne prenne une décision surprenante !

Régulièrement annoncé proche d’un départ ces derniers mois, Zinedine Zidane est toujours sur le banc du Real Madrid. Pourtant, de plus en plus de sources annoncent qu’il pourrait bien partir à la fin de la saison, mais de sa propre volonté. Vraisemblablement agacé par le manque de soutien de ses dirigeants, Zidane semble persuadé de ne plus pouvoir poursuivre son travail au Real Madrid, où l’on semble d’ailleurs déjà lorgner Massimiliano Allegri ou Raul. Il ne devrait pas rester longtemps sans emploi, puisque la presse italienne parle déjà de la Juventus pour Zidane.

Zidane prêt à prendre une année sabbatique... pour attendre la France ?