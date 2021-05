Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce successeur annoncé de Zidane a pris une décision pour son avenir !

Publié le 18 mai 2021 à 7h00 par A.D.

Pour pallier le possible départ de Zinedine Zidane, Florentino Pérez tiendrait une short-list de trois noms, dont Massimiliano Allegri et Raul. Alors que l'Eintracht Francfort lui ferait les yeux doux, le technicien du Castilla ne compterait pas se précipiter avant de prendre une décision et envisagerait de trancher plus tard.

D'après les dernières indiscrétions du Daily Mail , confirmées par Telemadrid , Zinedine Zidane n'envisagerait pas de rester une saison de plus au Real Madrid. Alors que son technicien prévoirait de partir dès cet été, Florentino Pérez se serait déjà mis au travail pour dénicher son éventuel successeur. Dans cette optique, le président du Real Madrid aurait placé trois noms dans sa short-list, dont ceux de Massimiliano Allegri et de Raul. Et en ce qui concerne le coach du Castilla, Florentino Pérez devra faire preuve de patience avant d'être fixé.

Raul joue la montre pour son avenir