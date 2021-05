Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Allegri, Raul... Le rendez-vous est pris pour la succession de Zidane !

Publié le 17 mai 2021 à 18h30 par Dan Marciano

Une fois la saison terminée, Zinédine Zidane annoncera s'il poursuit, ou pas, son aventure au Real Madrid. En attendant, Florentino Perez aurait pris la température auprès de Raul, afin de connaître ses intentions en cas de départ du Français.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec le Real Madrid, Zinédine Zidane pourrait quitter le Real Madrid dès cet été. Même si son équipe est encore en course pour remporter le championnat espagnol, l’entraîneur français, usé mentalement, serait prêt à passer la main à la fin de la saison. Selon Goal et Onda Cero , Zidane aurait pris la décision de quitter le club merengue et aurait annoncé son départ à ses joueurs. Une information toutefois démentie par le principal intéressé après la rencontre face à l’Athlétic Bilbao ce dimanche : « Comment pourrais-je annoncer maintenant à mes joueurs que je vais m'en aller ? C'est un mensonge. On joue notre vie en Liga et je vais leur dire que je m'en vais ? Non, il n'en est rien. Je ne dirais jamais cela à mes joueurs maintenant. À la fin de la saison, on verra ce qu'il se passera, mais pour l'instant, je suis concentré sur la fin de saison » . Selon les informations d’ As , Zinédine Zidane voudrait attendre le dernier match face à Villarreal avant d’officialiser sa décision. Le Français n’aurait pas annoncé son choix à son président à en croire Le Parisien , mais Florentino Perez aurait déjà commencé à se pencher sur sa succession.

Raul sondé, en attendant l'annonce de Zidane