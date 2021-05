Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé va faire une énorme annonce pour son avenir !

Publié le 18 mai 2021 à 13h45 par A.M.

En marge de l'annonce de la liste des 26 joueurs qui disputeront l'Euro avec l'équipe de France, Kylian Mbappé a accordée une interview à TF1 dans laquelle il devrait évoquer son avenir.

La soirée s'annonce riche en information et en rebondissement. En effet, Didier Deschamps va annoncer la liste des 26 joueurs retenus pour disputer l'Euro qui se déroulera entre le 11 juin et le 11 juillet. Une liste qui devrait être marquée par le grand retour de Karim Benzema, qui n'a plus été convoqué en équipe de France depuis le 8 octobre 2015. Bien évidemment, Kylian Mbappé fera également partie des joueurs convoqués par Didier Deschamps, ce qui ne représente en aucun cas une surprise. Mais l'attaquant du PSG pourrait en revanche réserver une autre sensation.

Mbappé devrait évoquer son avenir