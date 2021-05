Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino à l’origine d’un coup colossal pour cet été ?

Publié le 18 mai 2021 à 10h45 par Th.B.

Président de Tottenham, Daniel Levy saurait que l’étau se resserrait considérablement dans le dossier Harry Kane. Et alors qu’un départ chez un autre cador de Premier League est escompté, Levy aurait une toute autre idée en tête qui verrait le PSG jouer les premiers rôles, Mauricio Pochettino étant resté proche de son ancien buteur.

À l’occasion du prochain mercato estival, de nombreux mouvements sont attendus sur le marché et parmi eux, le départ ou la prolongation de contrat au PSG de Kylian Mbappé actuellement engagé jusqu’en juin 2022. Le transfert de Kylian Mbappé chamboulerait une bonne partie du marché et enclencherait inéluctablement son remplacement au Paris Saint-Germain. De nombreux noms ont été cités dans la presse dont celui d’Harry Kane. Et alors que le buteur de Tottenham souhaiterait partir comme Sky Sports l’a fait savoir, Daniel Levy verrait d’un bon oeil une vente au PSG.

Pochettino resterait à l’affût pour Kane !

Daniel Levy saurait pertinemment que la volonté première d’Harry Kane serait de poursuivre sa carrière en Angleterre, et de ce fait, chez un autre cador de Premier League. Manchester City et Manchester United mèneraient la danse. Néanmoins, le président de Tottenham afficherait clairement sa préférence pour une vente à l’étranger afin de ne pas renforcer un concurrent direct pour diverses compétitions. Le PSG serait bel et bien une possibilité, club qui cultiverait un intérêt de longue date pour l’Anglais. En outre, Mauricio Pochettino resterait proche de son ancien attaquant. Cependant, la priorité du PSG serait de prolonger le contrat de Kylian Mbappé à l’instant T. Le suspense reste entier pour Harry Kane.