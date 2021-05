Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nasser Al-Khelaïfi passe la seconde pour Kylian Mbappé !

Publié le 18 mai 2021 à 6h45 par Th.B.

Nasser Al-Khelaïfi a déjà fait savoir à plusieurs reprises en public qu’il souhaitait prolonger le contrat de Kylian Mbappé. Et le président du PSG passerait de la parole aux actes.

Et si l’avenir de Kylian Mbappé s’écrivait loin du PSG ? C’est une hypothèse à sérieusement prendre en considération au vu de sa situation contractuelle, son engagement prenant fin en juin 2022 avec le Paris Saint-Germain. Le Real Madrid, Manchester City ou encore Liverpool seraient sur les rangs afin d’accueillir le champion du monde tricolore. Du côté du PSG, à l’instar de Neymar, d’Angel Di Maria, de Keylor Navas et plus récemment de Julian Draxler, on voudrait à tout prix prolonger son contrat. Et le président Nasser Al-Khelaïfi serait personnellement impliqué dans cette opération.

« Le président du PSG veut réessayer et insister pour le garder »