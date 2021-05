Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une nouvelle désillusion sur le marché pour Leonardo ?

Publié le 18 mai 2021 à 6h15 par Th.B.

Dans le viseur du PSG à en croire la presse britannique entre autres, Kieran Trippier ne serait pas contre l’idée de quitter l’Atletico de Madrid. Cependant, un retour en Angleterre serait sa priorité.

Malgré des débuts prometteurs, Alessandro Florenzi n’a pas su confirmer sur la durée au fil de la saison et ne devrait de ce fait pas être définitivement transféré au PSG à l’issue de son prêt convenu avec la Roma. Cet été, Leonardo devrait donc recruter un nouveau latéral droit afin de combler le vide laissé par le départ de l’international italien. Le président Nasser Al-Khelaïfi semble faire des pieds et des mains afin de recruter Serge Aurier. Néanmoins, le directeur sportif du PSG n’est pas à l’initiative de ce dossier et enclencherait d’autres opérations.

Trippier privilégierait un retour en Premier League