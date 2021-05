Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappe aurait lâché un indice de taille sur son avenir !

Publié le 18 mai 2021 à 4h15 par A.M.

Alors que Kylian Mbappé n'a toujours pas tranché pour son avenir, Eric Rabesandratana a vu quelques indices dans le comportant de l'attaquant du PSG.

Après la prolongation de Neymar, tous les regards se tournent vers Kylian Mbappé. L'attaquant de l'équipe de France voit son contrat prendre fin en juin 2022 et son nom circule avec insistance du côté du Real Madrid. La menace d'un départ cet été est d'ailleurs importante puisque s'il ne prolonge pas, une vente sera inévitable sous peine de le voir partir libre dans un an. Le suspens est donc total et le PSG continue son forcing pour convaincre Kylian Mbappé, très impliqué ces dernières semaines comme le souligne Eric Rabesandratana qui voit des indices importants concernant l'avenir du Champion du monde.

«Peut-être que de le voir sauter dans les bras de Pochettino est un vrai indice sur son envie»