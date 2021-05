Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a tout tenté pour éviter un gros départ !

Publié le 18 mai 2021 à 3h30 par A.M.

En fin de contrat à l'OM, Florian Thauvin a décidé de s'engager avec les Tigres de Monterrey. Et pourtant, l'état-major marseillais s'était mobilisé pour tenter de le conserver.

Suspendu pour la dernière journée de Ligue 1, Florian Thauvin a disputé son dernier match sous le maillot de l'OM dimanche soir à l'occasion de la victoire contre Angers (3-2). L'international français va en effet s'engager libre avec les Tigres de Monterrey pour une nouvelle aventure aux côtés d'André-Pierre Gignac. Et pourtant, Pablo Longoria et Frank McCourt s'étaient mobilisés pour tenter de le convaincre de prolonger comme le raconte Florian Thauvin.

Thauvin révèle une grosse offre de l'OM