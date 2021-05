Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino envoie un message clair à Leonardo !

Publié le 18 mai 2021 à 3h45 par A.M.

Présent en conférence de presse, Mauricio Pochettino a refusé de commenter la rumeur menant à Serge Aurier, mais assure que le PSG va devoir se renforcer.

La saison touche à son but, mais le PSG a encore deux objectifs très importants à conquérir sur le terrain. La finale de la Coupe de France mercredi contre l'AS Monaco puis la dernière journée de Ligue 1 et un éventuel titre en Championnat qui dépendra du résultat du LOSC. Par conséquent, Mauricio Pochettino refuse commenter les rumeurs concernant le mercato, à commencer par la piste menant à Serge Aurier, mais il assure toutefois sa volonté de voir le PSG se renforcer.

«Le club prendra la meilleure décision pour pouvoir améliorer l’équipe»