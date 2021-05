Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un terrible verdict tombe pour Xavi !

Publié le 18 mai 2021 à 5h15 par T.M.

Alors que le nom de Xavi revient avec insistance pour venir entraîner le FC Barcelone, il faudrait déjà faire une croix sur cette possibilité.

En Espagne, il ne reste plus qu’un match de championnat et pour Ronald Koeman, cela pourrait bien être sa dernière sur le banc du FC Barcelone. En effet, pour entamer son nouveau projet en Catalogne, Joan Laporta pourrait changer d’entraîneur et ainsi remercier le Néerlandais. Mais qui viendra remplacer Koeman ? Un nom est sur toutes les lèvres à Barcelone : Xavi. Actuellement sur le banc d’Al Sadd, l’ancienne gloire du Barça pourrait donc faire son grand retour au Camp Nou. Toutefois, cela ne serait pas le moment pour cela…

« Pas une option »