Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino a un plan B après Serge Aurier !

Publié le 18 mai 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

En quête d’un nouveau latéral droit en vue du prochain mercato estival, le PSG semble avoir jeté son dévolu sur Serge Aurier. Mais un autre ex-protégé de Mauricio Pochettino pourrait finalement débarquer…

« Aurier au PSG cet été ? Je ne crois pas que ce soit le moment de parler de joueurs évoluant dans d’autres clubs. Ce n’est pas le moment de le faire aujourd’hui. Nous devons atteindre nos objectifs et terminer le championnat. Le club prendra la meilleure décision, comme toujours et comme chaque club, pour pouvoir améliorer l’équipe », a indiqué Mauricio Pochettino dimanche soir en conférence de presse, préférant donc botter en touche concernant un éventuel retour de Serge Aurier au PSG cet été. Pourtant, l’entraîneur parisien semble plus que jamais en quête d’un nouveau latéral droit pour remplacer Alessandro Florenzi la saison prochaine, et il pourrait jeter son dévolu sur un autre profil qu’il connaît bien en plus d’Aurier.

Trippier ciblé par le PSG ?

Comme l’a annoncé The Athletic lundi, le PSG aurait également des vues sur Kieran Trippier, latéral droit anglais de l’Atlético de Madrid que Mauricio Pochettino connaît bien pour l’avoir également dirigé par le passé à Tottenham. Reste à savoir si l’entraîneur du PSG aura ses chances pour Trippier…