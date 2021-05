Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros coup froid pour cet ancien joueur de Pochettino !

Publié le 17 mai 2021 à 14h15 par T.M.

Dans le viseur du PSG et de Mauricio Pochettino, Kieran Trippier pourrait toutefois opter pour une autre destination en cas de départ de l’Atlético de Madrid.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec l’Atlético de Madrid, Kieran Trippier n’aurait pas forcément envie de prolonger et pourrait chercher à quitter les Colchoneros cet été. Pour aller où ? Selon les informations de The Athletic , le protégé de Diego Simeone ne manquerait pas d’options. Ayant eu Trippier sous ses ordres à Tottenham, Mauricio Pochettino serait intéressé pour le faire venir au PSG. Mais l’Anglais pourrait avoir l’opportunité de retourner en Premier League puisque Manchester United et Everton auraient des vues sur le joueur de 30 ans.

Priorité à la Premier League ?