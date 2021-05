Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Draxler pourrait faire une première victime en interne !

Publié le 18 mai 2021 à 3h15 par A.M.

Officiel depuis ce jeudi, Julian Draxler a prolongé son contrat au PSG. Et Pablo Sarabia devrait en faire les frais.

Ces dernières semaines, Leonardo a accéléré sur les prolongations de contrat. Celle de Neymar, qui est désormais lié au PSG jusqu'en 2025, avec deux saisons en option comme révélé par le10sport.com, a fait beaucoup parler, mais le directeur sportif parisien a surtout blindé les joueurs dont le contrat s'achevait le 30 juin prochain. C'est le cas d'Angel Di Maria et Juan Bernat, qui ont tous les deux prolongé. Place désormais à Julian Draxler qui a trouvé un accord pour prolonger de trois ans.

Sarabia sur le départ ?

Et cette prolongation pourrait bien ne pas être sans conséquence. En effet, selon les informations d'Abdellah Boulma, Pablo Sarabia, convoité en Liga, pourrait bien quitter le PSG cet été. Peu utilisé par Mauricio Pochettino, l'international espagnol cherche du temps de jeu et le technicien argentin lui préfère régulièrement Julian Draxler... qui a donc prolongé son contrat. L'occasion pour le PSG de conserver un joueur qui aurait pu partir libre, pour en vendre un autre et ainsi récupérer une indemnité de transfert.