Mercato - OM : Ce crack espagnol justifie son choix de snober Longoria !

Publié le 18 mai 2021 à 1h00 par T.M.

Finalement, Fabio Blanco ne rejoindra pas l’OM. Ce lundi, le jeune Espagnol s’est engagé avec l’Eintracht Francfort. Un choix qu’il a justifié.

Du côté de l’OM, Pablo Longoria semble se tourner vers la jeunesse pour déjà construire l’avenir du club phocéen. Plusieurs talents ont ainsi été annoncés dans le viseur des Marseillais, à l’instar de Gerson, Thiago Almada ou encore Amine Adli. Fabio Blanco a lui aussi été évoqué à l’OM. En fin de contrat à Valence, le crack espagnol de 17 ans était dans les petits papiers de Longoria. Toutefois, l’affaire ne se fera finalement pas. Ce lundi, l’Eintracht Francfort a annoncé l’arrivée de Fabio Blanco, désormais lié jusqu’en 2023, avec une année en option.

Blanco séduit par le projet !