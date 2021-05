Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un scénario se précise pour Paulo Dybala !

Publié le 18 mai 2021 à 0h15 par A.C.

Sous contrat avec la Juventus jusqu’en juin 2022, Paulo Dybala pourrait être l’un des gros dossiers du mercato estival.

Les histoires d’amour finissent mal en général. Idole des supporters et vu comme le successeur d’Alessandro Del Piero à la Juventus, Paulo Dybala et plus que jamais isolé à Turin. Blessé, il n’a pas forcément son meilleur visage récemment et de plus en plus de sources en Italie assurent qu’il quittera la Juve. Un possible échange avec Mauro Icardi est notamment évoqué, puisque l’attaquant ne rentre plus dans les plans de Leonardo au Paris Saint-Germain. Il Corriere dello Sport a également évoqué des contacts avec Chelsea, Tottenham et le FC Barcelone.

Dybala vers un départ libre en 2022