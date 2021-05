Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Grande nouvelle pour Pérez dans le feuilleton Bale !

Publié le 17 mai 2021 à 23h00 par A.D.

Engagé jusqu'au 30 juin 2022 avec le Real Madrid, Gareth Bale serait toujours considéré comme un indésirable dans le club merengue. Dans cette optique, le club emmené par Zinedine Zidane voudrait toujours se débarrasser de l'international gallois, que ce soit grâce à une vente ou un prêt. Et grâce aux dernières bonnes prestations de Gareth Bale, Florentino Pérez pourrait espérer un transfert lors du prochain mercato estival.

Ces dernières saisons, Gareth Bale a perdu de sa superbe, jusqu'à devenir un indésirable au Real Madrid. Alors que le Gallois a perdu sa cote de popularité et qu'il dispose d'un contrat XXL, Florentino Pérez et Zinedine Zidane ont eu de grosses difficultés à s'en débarrasser lors des dernières fenêtres de transferts. Et la seule solution trouvée a été un prêt d'un an à Tottenham l'été dernier. Parti pour faire son retour au Real Madrid à la fin de cette saison, Gareth Bale devrait une nouvelle fois être poussé vers la sortie lors de la prochaine fenêtre des transferts. D'ailleurs, Florentino Pérez aurait désormais une chance de récupérer quelques millions d'euros avec le départ de Gareth Bale, qui sera libre de tout contrat le 30 juin 2022.

Une vente désormais possible pour Gareth Bale ?