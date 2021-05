Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Les vérités de Gareth Bale sur son départ !

Publié le 16 mai 2021 à 22h00 par A.D.

En grande difficulté au Real Madrid, Gareth Bale a fait son retour à Tottenham lors du dernier mercato estival. Prêté jusqu'à la fin de la saison chez les Spurs, l'international gallois a expliqué son choix de retrouver le club londonien.

Ces dernières saisons, Gareth Bale a vécu un véritable calvaire au Real Madrid. Pour se relancer, l'attaquant gallois de 31 ans a fait son retour à Tottenham l'été dernier. Prêté chez les Spurs jusqu'à la fin de la saison, Gareth Bale a retrouvé quelques couleurs ces derniers mois, bien qu'il ne semble toujours pas être en pleine possession de ses moyens. Alors qu'il ne lui reste plus que deux rencontres à disputer avec Tottenham, Gareth Bale a profité de l'occasion pour justifier, une nouvelle fois, son retour chez les Spurs .

« Savoir que je serais compris et aimé ici a joué un rôle important »