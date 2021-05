Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce terrible message du FC Barcelone sur Lionel Messi !

Publié le 16 mai 2021 à 21h45 par H.G. mis à jour le 16 mai 2021 à 21h52

Alors que Lionel Messi est annoncé dans le viseur du PSG, Ronald Koeman dit espérer que la défaite du FC Barcelone face au Celta de Vigo ce dimanche ne sera pas le dernier match de l’Argentin au Camp Nou.

L’avenir de Lionel Messi est plus incertain que jamais. En effet, en fin de contrat le 30 juin prochain, l’international argentin n’a toujours pas prolongé son bail et se dirige donc vers un départ libre de son club de toujours. De son côté, le PSG n’aurait pas l’intention de passer à côté de l’opportunité d’enrôler librement celui qu’on surnomme La Pulga , chose qui lui permettrait de reconstituer le duo qu’il formait avec Neymar au Barça entre 2013 et 2017. Et si le FC Barcelone n’a de cesse d’affirmer sa volonté de voir Lionel Messi parapher un nouveau bail par la voix de Joan Laporta ou celle de Ronald Koeman, le moins que l’on puisse dire est que le climat ne semble pas serein sur la question au sein du club catalan…

« J’espère que ce n'était pas son dernier match au Camp Nou »