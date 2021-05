Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a un énorme coup à jouer pour Lionel Messi

Publié le 16 mai 2021 à 21h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Lionel Messi serait contraint de revoir nettement ses revendications à la baisse pour prolonger au FC Barcelone. Dans cette optique, La Pulga serait prête à aller voir ailleurs si on lui offrait le contrat qu'il désire. Ce qui pourrait faire les affaires du PSG ou de Manchester City.

Lié au Barça jusqu'au 30 juin, Lionel Messi peut négocier avec le club de son choix pour un départ libre et gratuit cet été. Toutefois, La Pulga voudrait attendre la fin de la saison pour trancher définitivement quant à son avenir. En discussion avec la direction du FC Barcelone pour prolonger, Lionel Messi serait contraint de baisser son salaire pour rempiler avec l'écurie blaugrana. Une idée qui n'enchanterait pas forcément la star argentine. Ainsi, à en croire The Sun , Manchester City aurait été informé de la possibilité de recruter Lionel Messi s'il acceptait de lui payer un salaire de près de 580 000€ par semaine, soit environ 30M€ annuels.

Le PSG et City seuls au monde pour Lionel Messi ?