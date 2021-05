Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - PSG : Pep Guardiola pourrait tout relancer dans le dossier Lionel Messi !

Publié le 16 mai 2021 à 20h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 16 mai 2021 à 20h32

Alors que l’avenir de Lionel Messi est toujours aussi incertain, Manchester City serait de retour dans la course à la signature de l’international argentin annoncé dans le viseur du PSG.

L’incertitude règne plus que jamais dans le dossier Lionel Messi. En fin de contrat le 30 juin prochain, celui qu’on surnomme La Pulga n’a toujours pas rempilé au FC Barcelone, et ce alors que Joan Laporta a affirmé à de nombreuses reprises qu’il souhaite plus que tout convaincre l’Argentin de renouveler son bail au sein de son club de toujours. Dans ce contexte, le PSG se serait positionné dans l’optique d’attirer le natif de Rosario s’il finit bel et bien par ne pas prolonger au Barça. Paris serait notamment séduit par la perspective de recruter librement un tel joueur, chose qui lui permettrait en plus de reconstituer le duo qu’il formait avec Neymar au FC Barcelone entre 2013 et 2017. Seulement voilà, le PSG ne ferait clairement plus cavalier seul dans le dossier Lionel Messi…

Manchester City en pole position si Lionel Messi quitte le FC Barcelone ?

En effet, il convient de rappeler qu’il était annoncé l’été dernier que Manchester City souhaitait s’attacher les services de Lionel Messi. Le sextuple lauréat du Ballon d’Or souhaitait alors quitter le FC Barcelone, lassé de ses mauvais résultats et de la gestion de sa direction, mais il avait finalement été retenu pat Josep Maria Bartomeu. Depuis, l’intérêt des champions de Premier League semblait s’être amenuisé, et le PSG était annoncé comme le principal prétendant à la signature de Lionel Messi dans le cadre d’un transfert libre. Seulement voilà, si l’on en croit le Daily Telegraph , tout cela aurait changé ! En effet, le média britannique a récemment expliqué que Manchester City mènerait finalement la course pour accueillir Lionel Messi s’il ne prolonge pas au FC Barcelone. Le PSG serait bien une option pour lui, mais les pensionnaires de l’Etihad Stadium seraient en réalité en pole position dans le dossier.

Le City Football Group, un élément décisif ?