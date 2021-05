Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette précision importante dans le dossier Icardi !

Publié le 16 mai 2021 à 20h15 par La rédaction

Décevant avec le PSG, Mauro Icardi pourrait bien faire ses bagages lors du prochain mercato. Agent et compagne de l’attaquant argentin, Wanda Nara serait en contact avec le Juventus. Toutefois, tout serait encore loin d'être fait...

Prêté par l’Inter lors de la saison 2019/2020 puis acheté définitivement à prix d’or (50M€) par le PSG par la suite, Mauro Icardi semble ne pas avoir réussi à justifier cet important investissement. Auteur de 7 buts en Ligue 1 cette saison, l’Argentin joue de moins en mois sous les ordres de Mauricio Pochettino et cela pourrait à terme mettre fin à son aventure au PSG. En effet, Icardi est régulièrement annoncé partant depuis quelques semaines.

La Juventus patiente pour Icardi