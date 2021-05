Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo n'en démordrait pas pour ce joli coup à 0€ !

Publié le 17 mai 2021 à 22h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Georginio Wijnaldum serait presque assuré de quitter Liverpool cet été. En quête de renfort au milieu de terrain, le PSG n'aurait pas abandonné l'idée de s'offrir l'international néerlandais à 0€.

Engagé jusqu'au 30 juin, Georginio Wijnaldum pourrait quitter Liverpool librement et gratuitement à la fin de la saison. Une information qui n'aurait pas échappée à Leonardo. En effet, le directeur sportif du PSG serait à la recherche d'un nouveau milieu de terrain et aurait coché le nom de Georginio Wijnaldum il y a quelques semaines.

Leonardo n'a pas oublié Georginio Wijnaldum