Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ces révélations fracassantes sur la bombe lâchée par Zidane !

Publié le 17 mai 2021 à 19h30 par Amadou Diawara

Alors qu'il aurait décidé de quitter le Real Madrid, Zinedine Zidane n'aurait pas encore communiqué son choix à ses joueurs et attendrait la fin de la saison pour faire une annonce officielle. Toutefois, tout le monde autour du club merengue serait sûr de voir partir le technicien français cet été. Pour cette raison, Florentino Pérez préparerait d'ores et déjà la succession de Zinedine Zidane.

Engagé jusqu'au 30 juin 2022 avec le Real Madrid, Zinedine Zidane ne compterait pas aller au bout de son contrat. Selon les dernières informations du Daily Mail , confirmées par Telemadrid , le coach français aurait décidé de plier bagages et de quitter le club merengue à la fin de la saison. Un choix qu'il aurait déjà communiqué à ses joueurs. D'après les indiscrétions de Fernando Burgos, lâchées au micro de la Onda Cero , Zinedine Zidane aurait annoncé à son vestiaire avant la rencontre face au FC Séville le 9 mai dernier qu'il avait prévu de partir cet été.

Zidane n'aurait rien communiqué à son vestiaire, mais...

Dans le Que Golazo Podcast , Fabrizio Romano a fait un point complet sur l'avenir de Zinedine Zidane. Et à en croire le journaliste italien, le Real Madrid n'a pas confirmé les informations de Fernando Burgos. Selon son vestiaire, Zinedine Zidane ne leur aurait pas donné de réponse officielle quant à son avenir. Toutefois, tout le monde au sein du Real Madrid serait convaincu de son départ en fin de saison. Comme l'a indiqué Fabrizio Romano, les collègues les plus proches de Florentino Pérez seraient également du même avis. D'où le fait qu'il aurait déjà pris contact avec d'autres entraineurs depuis le mois de mars pour ne pas être pris de court par la décision de Zinedine Zidane, qui devrait être communiquée en fin de saison.

Une annonce officielle en fin de saison pour Zidane ?