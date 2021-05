Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Perez lance les grandes manœuvres pour la succession de Zidane !

Publié le 17 mai 2021 à 17h10 par D.M.

Alors que l'avenir de Zinédine Zidane est de plus en plus incertain, le Real Madrid aurait entamé des discussions avec Raul, en charge du Castilla.

Arrivé au Real Madrid en tant que joueur en 2001, Zinédine Zidane a entamé, au sein de la capitale espagnole, sa carrière d’entraîneur. Adjoint de Carlo Ancelotti, puis entraîneur de la réserve, l’entraîneur français est parvenu à gravir les échelons jusqu’à diriger l’équipe première. A la tête du Real Madrid, Zidane a remporté trois Ligue des champions (2016, 2017, 2018) et a encore la possibilité, cette saison, de remporter le titre de champion d’Espagne. Mais même s’il parvenait à remporter la Liga, Zidane aurait pris la décision de quitter son poste selon les informations du Daily Mail et de Telemadrid . Président du Real Madrid, Florentino Perez aurait commencé à se pencher sur sa succession et les noms de Massimiliano Allegri et de Raul seraient sur sa short-list.

Le Real Madrid souhaite connaître les intentions de Raul