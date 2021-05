Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Julian Draxler s’enflamme après sa prolongation !

Publié le 17 mai 2021 à 19h15 par H.G. mis à jour le 17 mai 2021 à 19h16

Alors qu’il a officiellement prolongé son contrat au PSG ce lundi, Julian Draxler n’a pas caché sa joie de s’inscrire dans la durée dans la capitale française.

Initialement en fin de contrat le 30 juin prochain, Julian Draxler semblait filer droit vers un départ libre du PSG à cette date il y a encore quelques semaines. Seulement voilà, l’arrivée de Mauricio Pochettino a tout changé pour le joueur de 27 ans. Le successeur de Thomas Tuchel sur le banc parisien a effectivement relancé l’ancien joueur du WfL Wolfsburg, en plus d’avoir plaidé en faveur de sa prolongation auprès de Leonardo à en croire les divers échos parus dans les médias. Et cela a payé puisque Julian Draxler a officiellement prolongé son bail à Paris ce lundi pour trois saisons supplémentaires, soit jusqu’au 30 juin 2024.

« C'est une grande fierté pour moi »