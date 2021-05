Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ronaldo, Dybala... Leonardo reçoit un message très clair !

Publié le 15 mai 2021 à 0h45 par A.D.

Tous deux en fin de contrat le 30 juin 2022, Cristiano Ronaldo et Paulo Dybala pourraient quitter la Juventus lors du prochain mercato estival. Alors que le PSG est lié aux deux attaquants turinois, Andrea Pirlo a sorti les barbelés pour ses protégés.

La Juventus pourrait perdre très gros cet été. Alors que ses deux stars, que sont Cristiano Ronaldo et Paulo Dybala, seront en fin de contrat le 30 juin 2022, La Vieille Dame risquerait de les perdre lors du prochain mercato estival. D'une part, CR7 ne serait pas satisfait par les performances récentes turinoises et envisagerait d'aller voir ailleurs pour être mieux loti. D'autre part, Paulo Dybala éprouve de grosses difficultés à trouver un terrain d'entente avec sa direction pour prolonger. Dans cette optique, le joyau argentin pourrait être sacrifié par la Juventus cet été pour ne pas être cédé gratuitement un an plus tard. Bien informé des situations respectives de Cristiano Ronaldo et de Paulo Dybala, le PSG de Leonardo serait en embuscade pour les récupérer à l'issue de la saison. Toutefois, Andrea Pirlo ne compte pas laisser filer ses deux hommes forts aussi facilement.

Pirlo sort les barbelés pour Ronaldo et Dybala