Mercato - PSG : Leonardo a une grosse ouverture pour Raphaël Varane !

Publié le 17 mai 2021 à 21h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Raphaël Varane aurait des envies d'ailleurs. Alors qu'il ne parviendrait pas à convaincre son défenseur central français de prolonger, le Real Madrid espèrerait boucler une vente XXL lors du prochain mercato estival pour pouvoir réinvestir sur d'autres transferts. Prêts à profiter de l'aubaine, Leonardo et le PSG devraient batailler avec Chelsea et Manchester United pour Raphaël Varane.

Raphaël Varane pourrait mettre fin à 10 saisons de bons et loyaux services au Real Madrid cet été. En effet, le champion du monde français sera en fin de contrat le 30 juin 2022. Et alors qu'il ne parviendrait pas à trouver un accord contractuel avec sa direction pour prolonger, Raphaël Varane pourrait être vendu cet été pour ne pas être cédé gratuitement un an plus tard. D'ailleurs, Florentino Pérez, le président du Real Madrid, aurait déjà monté son plan en ce qui concerne Raphaël Varane.

Pérez veut financer son mercato grâce à Raphaël Varane