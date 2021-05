Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une nouvelle offre en préparation pour Varane ?

Publié le 15 mai 2021 à 18h30 par Amadou Diawara

Lié au Real Madrid jusqu'au 30 juin 2022, Raphaël Varane serait réticent à prolonger et envisagerait de plier bagage dès la fin de cette saison. Conscient de la situation, Leonardo serait prêt à sauter sur l'occasion. Toutefois, le directeur sportif du PSG ne serait pas le seul. En effet, Ole Gunnar Solskjaer voudrait à tout prix s'offrir les services de Raphaël Varane et serait convaincu de pouvoir obtenir gain de cause grâce à un assaut d'environ 46M€.

Après tout juste dix saisons de bons et loyaux services au Real Madrid, Raphaël Varane pourrait prendre le large dès cet été. En fin de contrat le 30 juin 2022, le champion du monde français aurait de grosses difficultés à s'entendre avec sa direction. Alors que la crise liée au coronavirus a fortement touché les caisses du Real Madrid, Florentino Pérez ne parviendrait pas à répondre aux attentes de Raphaël Varane sur le plan financier. Ce qui compliquerait fortement sa prolongation comme l'a indiqué Fabrizio Romano dernièrement. « Le contrat de Raphaël Varane est un gros problème, pour le moment il n'y a pas d'accord pour le prolonger » , a lâché simplement le journaliste du Guardian et de Sky Sport dans le Here We Go podcast . Alors que les discussions avec le Real Madrid ne mèneraient à rien, Raphaël Varane penserait de plus en plus à partir lors de la prochaine fenêtre de transferts. Une information qui n'aurait pas échappée au PSG, mais également à Manchester United. En effet, Leonardo voudrait profiter de la situation de Raphaël Varane pour le récupérer lors du prochain mercato estival. Toutefois, il serait soumis à la lourde concurrence des Red Devils d'Ole Gunnar Solskjaer, qui seraient déterminés à s'offrir le défenseur du Real Madrid.

Raphaël Varane, la grande priorité de Solskjaer ?

Selon les informations d' AS , divulguées ce samedi, Manchester United aurait jeté son dévolu sur Raphaël Varane et serait déjà prêt à frapper pour obtenir gain de cause dès le prochain mercato estival. A en croire le média espagnol, les Red Devils seraient disposés à offrir un chèque de près de 45M€ au Real Madrid pour satisfaire les désirs d'Ole Gunnar Solskjaer, qui aurait réclamé la signature de Raphaël Varane. Toutefois, le club emmené par Zinedine Zidane devrait repousser cette offensive. En effet, la direction de la Maison-Blanche voudrait empocher une somme avoisinant les 70M€. Malgré tout, Florentino Pérez, qui ne voudrait pas voir Raphaël Varane partir librement et gratuitement à l'été 2022, serait prêt à négocier le départ de son numéro 5 s'il officialisait sa volonté de partir.

