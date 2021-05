Foot - Mercato - Manchester City

Mercato : Guardiola lâche un message énigmatique sur le recrutement de Manchester City...

Publié le 15 mai 2021 à 18h05 par La rédaction mis à jour le 15 mai 2021 à 18h10

Alors que Manchester City perdra Sergio Agüero à la fin de la saison, les Citizens pourraient ne pas se mettre à la recherche d'un nouvel attaquant. En effet, Pep Guardiola songe à faire confiance à Ferran Torres à ce poste.