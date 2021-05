Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'annonce fracassante de Marcin Bulka sur son avenir !

Publié le 15 mai 2021 à 16h45 par D.M.

Cédé cette saison au FC Carthagène, puis à Châteauroux, Marcin Bulka souhaite être titulaire la saison prochaine et ne serait pas contre un nouveau prêt.

Marcin Bulka a vécu une saison bien particulière. Barré par la concurrence de Keylor Navas et de Sergio Rico au PSG, le portier polonais a dû s’exiler pour continuer à progresser. L’ancien gardien passé par Chelsea a pris la direction du FC Carthagène, qui évolue en seconde division. Bulka espérait se relancer en Espagne, mais son temps de jeu est resté famélique. Le PSG a donc pris la décision de mettre fin à son prêt et de le céder à Châteauroux jusqu’à la fin de la saison. En Ligue 2, le gardien de 21 ans est épanoui, mais devrait retourner à Paris dans les prochains jours. Interrogé sur son avenir, Bulka souhaite être le gardien numéro 1 au sein d’un club et ne serait pas contre un nouveau prêt.

« Ce que je veux, c’est être gardien numéro 1 »