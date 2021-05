Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Première victoire pour Pochettino sur le marché des transferts !

Publié le 18 mai 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Attendue depuis quelque temps, la prolongation de contrat de Julian Draxler a été bouclée par le PSG comme le souhaitait Mauricio Pochettino. Et l’entraîneur argentin a même réussi à le convaincre de baisser son salaire…

Longtemps promis à un départ libre du PSG cet été alors qu’il arrive en fin de contrat et qu’il était totalement mis de côté par Thomas Tuchel en première partie de saison, Julian Draxler a finalement vu son avenir totalement relancé par Mauricio Pochettino ! Depuis sa nomination sur le banc du PSG en janvier dernier, l’entraîneur argentin a relancé Draxler en lui offrant un temps de jeu beaucoup plus conséquent, et cela a eu un impact direct sur le récent choix fort de l’international allemand…

Draxler a accepté de baisser son salaire pour prolonger

Comme l’a indiqué RMC Sport lundi, le PSG a bouclé la prolongation de contrat de Julian Draxler qui s’est réengagé jusqu’en juin 2024 dans la capitale. Mais ce n’est pas tout, puisque l’ancien milieu offensif de Wolfsburg a même accepté de baisser son salaire pour continuer d’évoluer sous les ordres de Pochettino au PSG. Une belle preuve de confiance mutuelle entre les deux hommes…