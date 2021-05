Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La révolution du Real va faire une grosse victime !

Publié le 18 mai 2021 à 4h45 par T.M.

Cet été, le Real Madrid a de grands rêves. Et pour les réaliser, une révolution est attendue au sein de l’effectif et de nombreuses victimes sont à prévoir.

Dans les prochaines semaines, le visage du Real Madrid va complètement changer. Cela débutera sur le banc de touche avec le départ de Zinedine Zidane et l’arrivée d’un nouvel entraîneur. Celui-ci sera alors en charge de mener la grande révolution souhaitée par Florentino Pérez. Le président du Real Madrid rêve notamment des arrivées de Kylian Mbappé et d’Erling Braut Haaland. Mais pour cela, il faut de l’argent et ainsi vendre certains joueurs actuels de la Casa Blanca.

Le divorce entre Hazard et le Real Madrid ?