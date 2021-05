Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grosse mise au point dans le feuilleton Harry Kane !

Publié le 18 mai 2021 à 9h45 par Th.B.

Dans le cadre de l’éventuelle succession de Mauro Icardi qui souhaiterait partir, le PSG songerait toujours à Harry Kane qui se rapprocherait de plus en plus d’un départ. Cependant, aucun bon de sortie n’aurait été pour le moment demandé par l’Anglais.

Et si c’était la chance de Mauricio Pochettino pour Harry Kane ? Comme The Daily Mirror le révélait ces derniers mois, la venue de son ancien buteur à Tottenham serait conditionnée à un départ de Kylian Mbappé, qui n’a pour sa part toujours pas prolongé son contrat. Néanmoins, il se pourrait que Mauro Icardi puisse également jouer un rôle dans son transfert comme Mohamed Bouhafsi le révélait lors d’un live Facebook pour RMC Sport la semaine dernière. Lundi soir, Sky Sports a annoncé que Harry Kane souhaitait connaître un nouveau défi à l’intersaison et donc de partir trois ans avant l’expiration de son contrat à Tottenham. La situation ne serait cependant pour le moment pas aussi définitive.

Harry Kane voudrait quitter Tottenham, mais…