Mercato - OM : Un crack de Ligue 2 file entre les doigts de Longoria !

Publié le 18 mai 2021 à 8h15 par H.G.

Alors que l’OM avait été annoncé sur les traces de Christopher Wooh dernièrement, le jeune défenseur de l’AS Nancy Lorraine ne rejoindra pas l’écurie phocéenne cet été.

Âgé de seulement 19 ans, Christopher Wooh s’est imposé comme un titulaire en puissance dans la défense de l’AS Nancy Lorraine. Et alors que son contrat expirera le 30 juin, le natif de Louvres aurait attiré les regards de nombreuses écuries. En effet, le journaliste Fabrice Hawkins expliquait dernièrement sur son compte Twitter que son nom était inscrit sur les tablettes de l’OM. De plus, deux autres clubs de Ligue 1 dont le nom n’a pas filtré auraient coché son nom, tandis que l’Eintracht Francfort souhaiterait aussi s’attacher les services de Christopher Wooh. Et mauvaise nouvelle pour l’OM, c’est bel et bien l’écurie allemande qui a raflé la mise…

Christopher Wooh échappe à l’OM !

En effet, comme le10sport.com vous l’a annoncé ce lundi, Christopher Wooh va quitter la Ligue 1 et rallier la Bundesliga direction l’Eintracht Francfort. Ainsi, sauf revirement de situation, c’est bien vers le club allemand que la suite de la carrière du droitier s’écrira. L’OM va donc devoir se faire une raison et trouver un autre homme dans l’optique de renforcer sa défense au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts.