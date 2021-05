Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo menacé par José Mourinho dans ce dossier à 0€ ?

18 mai 2021

En fin de contrat le 30 juin, Georginio Wijnaldum devrait quitter Liverpool cet été. Ce qui aurait alarmé à la fois le PSG, le FC Barcelone, Chelsea, l'Inter et l'AS Roma. Et alors que Georginio Wijnaldum réclamerait un contrat de plus de 4M€ annuels, les Giallorossi et plusieurs autres clubs pourraient battre en retraite.

Quelle sera la prochaine destination de Georginio Wijnaldum ? Libre de tout contrat le 30 juin, l'international néerlandais serait presque certain de quitter Liverpool cet été selon les dernières indiscrétions de la Gazzetta dello Sport . Alors que Georginio Wijnaldum dispose toujours d'une belle cote de popularité, le PSG devrait disputer une véritable bataille royale pour le recruter.

Mourinho également dans le coup pour Wijnaldum, mais...