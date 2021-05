Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s'est fixé un grand objectif pour cet été !

Publié le 18 mai 2021 à 7h45 par A.D.

Depuis son retour au PSG, Leonardo a recruté bon nombre de milieux de terrain. Malgré tout, le directeur sportif parisien ne serait toujours pas rassasié. En effet, Leoardo voudrait encore renforcer l'entre jeu de Mauricio Pochettino cet été.

De retour au PSG depuis la fin de la saison 2018-2019, Leonardo est loin d'avoir chômé. En effet, le directeur sportif italo-brésilien a renforcé considérablement l'effectif parisien, et notamment au milieu de terrain. En effet, lors des deux dernières fenêtres de transferts estivale, Leonardo a attiré à la fois Ander Herrera, Idrissa Gueye, Rafinha et Danilo Pereira vers le PSG. Et malgré ces quatre arrivées, le directeur sportif du PSG voudrait toujours apporter du sang neuf dans l'entrejeu de Mauricio Pochettino.

Leonardo encore et toujours sur les traces d'un milieu de terrain ?