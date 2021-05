Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo sur le point de se faire doubler pour ce joueur de Serie A ?

Publié le 18 mai 2021 à 1h45 par La rédaction

Désireux de renforcer son milieu de terrain en vue de la saison prochaine, Leonardo souhaiterait attirer Rodrigo De Paul dans ses filets. Cependant, le directeur sportif du PSG devra faire face à la concurrence de l'Atalanta dans ce dossier.

Alors que Julian Draxler vient de prolonger son contrat avec le PSG jusqu'en 2024, Leonardo s'active tout de même pour le recrutement d'un autre milieu de terrain. Et comme il l'avait fait pour Marco Verratti, le directeur sportif parisien pourrait bien refaire son marché en Italie avec le recrutement de l'un des meilleurs joueurs de l'Udinese : Rodrigo De Paul. Le milieu créatif argentin est l'auteur d'une saison aboutie en Serie A et plaît beaucoup en Europe, et pas que au PSG...

Gasperini à fond sur De Paul ?