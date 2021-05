Foot - Real Madrid

Real Madrid : Deschamps prépare bien un énorme coup de tonnerre avec Benzema !

Publié le 18 mai 2021 à 12h10 par A.M. mis à jour le 18 mai 2021 à 12h15

Plus les heures passent et plus le retour de Karim Benzema en équipe de France semble se confirmer. En effet, l'attaquant du Real Madrid devrait bel et bien faire partie des 26 joueurs convoqués par Didier Deschamps pour l'Euro.

Voilà plus de cinq ans que Karim Benzema n'a plus porté le maillot de l'équipe de France. C'était le 8 octobre 2015 à l'occasion d'une victoire contre l'Arménie (4-0) lors de laquelle il avait inscrit un doublé. Ses 26 et 27e buts en Bleus à l'occasion de sa 81e et dernière sélection. Il semblait d'ailleurs qu'il n'y aurait jamais de 82e cape compte tenu du fait que Didier Deschamps n'a plus convoqué Karim Benzema et que son sort paraissait acté. Tant que l'ancien entraîneur de l'OM serait sur le banc de l'équipe de France, l'attaquant de 33 ans ne reviendrait plus. Et pourtant, ce mardi, L'Equipe révèle que Didier Deschamps mène une réflexion quant à la présence de Karim Benzema pour l'Euro.

Benzema devrait être dans la liste