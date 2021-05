Foot - Real Madrid

Real Madrid - Polémique : Deschamps pourrait prendre une décision surréaliste avec Benzema !

Publié le 18 mai 2021 à 8h30 par A.M.

C'est ce mardi que Didier Deschamps dévoilera la liste des 26 joueurs qui disputeront l'Euro cet été. Une liste qui est déjà en partie connue, mais qui pourrait réserver une surprise de taille, à savoir la présence de Karim Benzema.

Reporté d'un an, l'Euro aura bien lieu cet été et les sélections dévoilent petit-à-petit leur liste. Celle de l'équipe de France sera rendue publique ce mardi par Didier Deschamps. Compte tenu de la situation actuelle, elle sera d'ailleurs élargie à 26 joueurs ce qui offre la possibilité de voir quelques surprises. Le sélectionneur des Champions du monde n'est toutefois pas un adepte des appelés de dernière minute et préfère généralement s'appuyer sur un groupe déjà bien constitué et habitué à vivre ensemble. C'est la raison pour laquelle, une large partie de la liste des 26 français qui iront à l'Euro est déjà connue.

Le retour de Benzema étudié par Deschamps ?