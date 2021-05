Foot - Real Madrid

Real Madrid : Euro, équipe de France... Le retour fracassant de Benzema se confirme !

Publié le 18 mai 2021 à 11h30 par Arthur Montagne

A quelques heures de l'annonce de la liste de Didier Deschamps pour l'Euro, le suspens monte de plus en plus, notamment concernant le retour de Karim Benzema. Encore inenvisageable il y a peu de temps, cette hypothèse prend de l'ampleur ce mardi, rendant l'annonce du sélectionneur des Bleus plus attendue que jamais.

Six ans. C'est la durée de l'absence de Karim Benzema en équipe de France qui n'a plus porté le maillot des Bleus depuis le 8 octobre 2015 et un doublé contre l'Arménie (4-0). L'affaire de la sextape avec Mathieu Valbuena lui a d'abord fait du tort avant que l'attaquant du Real Madrid ne se distingue par le biais d'une interview à Marca dans laquelle il affirmait que Didier Deschamps avait « cédé à une partie raciste de la France » pour justifier son absence à l'Euro 2016. Entre temps, l'équipe de France et Karim Benzema ont fait leur chemin, chacun de leur côté. Les Bleus ont atteint la finale de l'Euro avant de devenir champions du monde en Russie en 2018 pendant que l'ancien Lyonnais s'imposait comme le leader incontesté du Real Madrid après le départ de Cristiano Ronaldo. Karim Benzema sort d'ailleurs de la meilleure saison de sa carrière. Au point de faire changer d'avis Didier Deschamps ? Ce qui paraissait impossible il y a encore quelques semaines semble pourtant prendre forme.

Benzema, la grande surprise de Deschamps pour l'Euro ?

En effet, Didier Deschamps annoncera ce mardi à l'occasion du journal de 20h la liste des 26 joueurs retenus pour disputer l'Euro. Et selon les informations de L'Equipe , bien que le sélectionneur de l'équipe de France ne soit pas un adepte des surprises, le retour de Karim Benzema ne relève plus de l'utopie. Il faut dire que d'un point de vue sportif, compte tenu du faible temps de jeu d'Olivier Giroud à Chelsea et de l'irrégularité d'Antoine Griezmann dans ses prestations à Barcelone, la tentation est forte de rappeler un Karim Benzema au sommet de son art avec le Real Madrid. Didier Deschamps réfléchirait donc sérieusement à cette hypothèse qui prend de la consistance depuis lundi soir comme le souligne Le Parisien qui rappelle que la décision finale sera prise ce mardi matin à l'occasion d'une réunion entre le staff de l'équipe de France. Le sélectionneur des Bleus, qui n'a jamais affirmé qu'il ne convoquerait plus Karim Benzema, a prouvé par le passé qu'il était capable de changer d'avis en convoquant des joueurs avec lesquels il avait été en conflit à l'image d'Adrien Rabiot ou Hatem Ben Arfa.

Benzema attend ça avec impatience