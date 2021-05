Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offensive a déjà été lancée pour Sergio Ramos !

Publié le 18 mai 2021 à 11h15 par B.C.

Alors qu’il arrive au terme de son contrat, Sergio Ramos aurait reçu une offre de prolongation du Real Madrid, très éloignée de ses exigences. Pour autant, Florentino Pérez n’aurait pas l’intention de revoir sa proposition à la hausse…

À l’instar de Lionel Messi, Sergio Ramos arrive en fin de contrat et pourrait quitter son club à l’issue de la saison. Les négociations entre le défenseur espagnol et le Real Madrid sont en effet à l’arrêt, et cette situation n’a pas échappé au Paris Saint-Germain. D’après les récentes informations de Foot Mercato , Leonardo envisagerait un contrat de trois années pour Sergio Ramos, dont une en option, assorti d’un énorme salaire et d’une prime à la signature à huit chiffres. Une proposition qui pourrait séduire le capitaine du Real Madrid, d’autant que Florentino Pérez se montre de son côté moins généreux.

L’offre finale du Real Madrid pour Sergio Ramos