Mercato : Barcelone, PSG… Une incroyable offre en préparation pour Lionel Messi ?

Publié le 18 mai 2021 à 10h00 par B.C.

Désireux de voir Lionel Messi rester au FC Barcelone la saison prochaine, Joan Laporta préparerait une énorme offre pour convaincre l’Argentin de finir sa carrière en Catalogne.

Après avoir été l’un des grands protagonistes du dernier mercato estival, Lionel Messi continue de faire parler de lui. En effet, l’Argentin arrive en fin de contrat avec le FC Barcelone et n’a toujours pas prolongé son bail. Pourtant, Joan Laporta a fait de ce dossier une priorité depuis son retour chez les Blaugrana , et la bonne relation qu’entretiennent les deux hommes jouent en faveur du Barça. Pour autant, le PSG et Manchester City n’ont pas encore renoncé à Lionel Messi, qui souhaite attendre la fin de la saison avant de clarifier sa situation. Et pour écarter ce danger, Joan Laporta serait disposé à proposer une énorme offre à sa star.

Un contrat de 10 ans pour Messi ?