Mercato - OM : L'avenir de Milik est très claire en interne !

Publié le 18 mai 2021 à 9h15 par A.M.

La situation d'Arkadiusz Milik continue de poser question à l'OM. Toutefois, au sein de la direction marseillaise tout serait déjà très clair.

Avec Arkadiusz Milik, l'OM semble enfin avoir trouvé le grand attaquant attendu depuis le début de l'ère McCourt. Toutefois, la question est désormais de savoir combien de temps le club phocéen va pouvoir le conserver. En effet, bien que le prêt de l'attaquant polonais en provenance de Naples s'accompagnait d'une option d'achat obligatoire, plusieurs informations révèlent l'existence d'un pacte permettant à Arkadiusz Milik de partir cet été si un grand club européen transmet une offre avoisinant les 20M€. « On a le contrôle de Milik, oui. C’est un joueur de l’OM, mais la formule est difficile à expliquer. C’est un prêt avec obligation d’achat avec plusieurs paiements. Il n’y a pas de possibilité qu’il retourne à Naples sauf si on le décide. On a le contrôle », rappelait cependant Pablo Longoria ces derniers jours, ajoutant toutefois qu'il y a « toujours une possibilité d’aller dans un top club européen . »

L'OM a le contrôle de la situation pour Milik, mais...