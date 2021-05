Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a-t-il fait le bon choix en prolongeant Julian Draxler ?

Publié le 18 mai 2021 à 8h00 par La rédaction

Alors que Julian Draxler a officiellement prolongé son contrat pour trois saisons supplémentaires dans la capitale française, toute la question est maintenant de savoir si le Paris Saint-Germain a pris la bonne décision avec l’Allemand tant ce dernier s’est montré globalement décevant depuis son arrivée.

Le Paris Saint-Germain semble être devenu coutumier des prolongations surprises. En effet, après celle de Layvin Kurzawa l’an dernier, l’écurie francilienne a de nouveau choisi de prolonger un joueur n'étant pourtant pas un élément incontournable de son effectif et qui se dirigeait droit vers un départ libre en fin de saison, à savoir Julian Draxler. Initialement lié au club de la capitale jusqu’au 30 juin prochain, l’international allemand de 27 ans est désormais officiellement engagé avec le PSG jusqu’au 30 juin 2024 depuis ce lundi. Une nouvelle qui a de quoi ravir le principal intéressé, Julian Draxler ayant confié toute sa fierté sur le site officiel des champions de France en titre peu après l’annonce de la nouvelle : « C'est une grande fierté pour moi, j'aime ce club, et la ville de Paris. C'est un bonheur pour jouer avec de très grands joueurs, pour une équipe comme celle-ci. Je suis très heureux d'avoir prolongé ici. J'espère que nous allons continuer à gagner beaucoup de trophées lors de ces trois prochaines saisons ! On va tout donner pour gagner des titres, comme on le fait à chaque match ».

Prolonger Julian Draxler, bonne ou mauvaise idée ?